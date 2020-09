Golfkomet slappede af i flere måneder og slår nu eliten

Golfkometen Rasmus Højgaard er de seneste uger braget igennem på den internationale golfscene.

Den 19-årige dansker har efter coronapausen deltaget i fem turneringer på European Tour. Højgaard har vundet den ene og er desuden endt som toer, treer og nummer seks.

Rasmus Højgaard peger selv på, at han formentlig gik imod strømmen, da alle turneringer i foråret pludselig forsvandt fra kalenderen.

- Den lange pause kom lidt uventet, og for mange andre spillere var det nok en oplagt mulighed for at udvikle sig, bare træne videre og blive bedre.

- Jeg rørte ikke en golfkølle det første stykke tid. Der er så mange seriøse timer ude på banen i forvejen, så jeg tog chancen til bare at slappe af, siger Rasmus Højgaard.

Fra begyndelsen af marts til slutningen af juli spillede golfkometen ikke turneringer. De var enten aflyst eller udsat på grund af coronapandemien.

Rasmus Højgaard brugte i stedet tiden med vennerne, tvillingbroren Nicolai, der også er professionel golfspiller, og resten af familien hjemme i midtjyske Billund.

Et par gange om ugen var han forbi den lokale golfbane. Det var nu bare for at hygge-spille. To uger før British Masters i slutningen af juli indledte han sine forberedelser. Og her var der ikke meget, der fungerede.

- Da jeg begyndte at træne igen, slog jeg bolden i øst og vest. Det hele føltes forkert. Sådan er det jo, når man mister lidt fornemmelse.

- Jeg vidste godt, at jeg ikke ville slå noget godt golfslag den første uge, forklarer Rasmus Højgaard.

Den unge golfspiller kender dog sig selv ret godt. Så Højgaard vidste, at han efter to uger på træningsbanen ville finde sit normale niveau.

- Da jeg kom over til British Masters, følte jeg mig godt tilpas. Og fordi jeg ikke havde spillet i coronaperioden, så havde jeg glædet mig helt vildt meget og var ekstra motiveret.

- Som med andet sport, så kan man finde ind til en fornemmelse, og går det godt, så kan man spille på den fornemmelse i lang tid. Den fangede jeg til British Masters, forklarer Rasmus Højgaard og fremhæver også samarbejdet med sin caddie.

Det blev til en andenplads ved British Masters i Newcastle.

Fornemmelsen og det gode spil fortsatte, og ugen efter blev han nummer seks ved Hero Open i Birmingham, inden han tog andenpladsen ved English Championship.

I slutningen af august kulminerede opturen med en sejr i UK Championship, hvilket var hans anden sejr på European Tour i blot 16 turneringer. Efterfølgende blev det i sidste uge til en delt 31.-plads i Andalusien.

Samlet set har Rasmus Højgaard på halvanden måned vundet 2,8 millioner kroner i præmiepenge, hvilket også betyder, at han i næste uge står foran sin debut i en majorturnering.

Fredag flyver han faktisk mod New York, hvor US Open spilles.

De gode præstationer er ikke gået ubemærket hen. Andre golfspillere, kommentatorer og tv-seere har fået øjnene op for hans succes.

- Jeg har fået en del beskeder og henvendelser den seneste tid. Det er fedt at blive anerkendt, når man gør noget godt. Jeg er taknemmelig for alle de reaktioner, der har været. Jeg prøver også at svare på alt det, jeg kan, siger han.

De mange præmiepenge ved Rasmus Højgaard endnu ikke, hvad han skal bruge til.

- Dem tænker jeg ikke over. Jeg spiller ikke golf for at tjene mange penge. Jeg gør det, fordi jeg elsker sporten og konkurrencen ved golf. Alt det med pengene er en bonus.

- Jeg har ikke rigtig noget, jeg skal bruge penge på. Jeg prøver bare at bygge en god konto op til den dag, hvor jeg skal bruge dem. Jeg ved ikke, hvad det skulle være på. Det rører mig ikke rigtig, hvis man kan sige det sådan, siger han.

Rasmus Højgaard spekulerer dog lidt over, om han snart skal flytte hjemmefra. Det samme gør broren Nicolai.

- Vi bor begge hjemme. Men vi er begyndt at tænke på, hvor lang tid vi skal gøre det, siger golfkometen.

Trods den øjeblikkelige succes er Rasmus Højgaard klar over, at golfspillet hurtig kan vende, hvis han begynder at fokusere på de forkerte ting.

- Jeg skal passe lidt på, at jeg ikke sætter høje forventninger til mig selv, fordi jeg har spillet lidt godt.

- Jeg skal sørge for at gøre mine ting, så jeg kan præstere. Jeg skal have fokus på mit golf.

- Hvis jeg begynder at sætte næsen op efter noget og have forventninger, så går det jo galt, siger han før næste uges store opgave i USA.

US Open spilles i Mamaroneck i delstaten New York fra torsdag til søndag.