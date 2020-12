Golfprinsesse sigter mod USA: Vil tilbage til kæresten

Tre sejre på stribe og samlet vinder af den europæiske golftour. I november har den 24-årige golfspiller Emily Pedersen høstet triumfer. I år er hun rykket fra nummer 509 til 69 på verdensranglisten.

Topformen skal udnyttes til succes i US Open, der næste torsdag skydes i gang.

– Det er den største turnering for kvinder. Det er positivt, at jeg er i god form. Jeg håber, at jeg kan finde noget af det gode spil frem. Jeg skal spille rigtig godt, hvis jeg skal helt op at vinde, men jeg vil godt lave et godt resultat derovre.

– Hvad er et godt resultat?

– Altså. Det er svært at sige. Jeg vil gerne spille med i toppen. Sådan Top 20 .., ti-agtigt. Helst 10 – helst fem, siger Emily.

På torsdag begynder US Open. Her håber Emily Pedersen at udnytte sin superform til et godt resultat. Foto: Lars Poulsen

Hun smiler og tager sig til håret.

– Det er svært at sige præcist, hvis jeg så kommer derop, så ændrer målsætningen sig.

Det er der, at de bedste spillere i verden er. Det er dem, jeg vil konkurrere imod

– Hvad er forskellen på Europa og USA?

– Der er ti gange så mange penge i USA.

– Toppen af Europa Touren kan godt spille med i USA. På Europatouren, der er måske 20, der reelt set kan vinde. Derover er der måske op til 80.

Artiklen fortæstter under grafikken



– Har du en drøm at komme tilbage til den amerikanske tour?

– Jeg spillede der 2017, 2018 og lidt i 2019. Og det var der, jeg havde min dårlige periode. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at komme tilbage til USA. Det er der, at de bedste spillere i verden er. Det er dem, jeg vil konkurrere imod.

Kæreste med caddie

Det er ikke kun verdenseliten, der trækker Emily Pedersen mod USA. Gennem tre år har hun været kæreste med 30-årige Olly Brett, der er caddie for verdensfireren Danielle Kang.

Der er dog slet ingen planer om, at han skifter arbejdsgiver til sin kæreste.

– Vi har begge et lidt for stort temperament til det, og så er det svært, hvis vi bruger 24 timer i døgnet sammen. Det er enormt fedt, hvis det har været en god dag, så bliver det de største glæder, vi har sammen.

– Men hvis det er nogle dårlige dage, så bliver det tungt og svært at hygge sig om aftenen. Så er det bedre, at han har sin dag, og jeg har min, så kan vi tale om det og dele det sammen, siger Emily, der i den grad savner sin engelske kæreste.

Olly Brett og Emily Pedersen har ikke set hinanden i to en halv måned. Privatfoto

– Det er to en halv måned siden, at vi sidst har set hinanden. I år tror jeg kun, at vi har været sammen i 10 uger. Jeg håber, at det ændrer sig, når jeg kommer tilbage til LPGA, så vi igen får en mere normal hverdag.

Der er bare lige den hage, at kvalifikationen til LPGA er aflyst på grund af corona. Næste nåleøje bliver sandsynligvis først i slutningen af næste år.

Genvejen er en sejr i US Open – og det vil for alvor skrive Emily Pedersen ind i historiebøgerne.