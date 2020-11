Golfspilleren Emily Pedersen skriver historie og vinder Open de España

Mange golfspillere må år efter år notere endnu en kalender uden en triumf på den største europæiske scene. Sådan et år får danske Emily Kristine Pedersen ikke i 2020 trods coronaudfordringerne. Tværtimod.

Søndag strøg den 24-årige dansker til tops ved Ladies European Tour-sæsonfinalen Open de España. Den perfekte afrunding på en fuldstændig vanvittig og historisk sæsonafslutning for danskeren.

Ikke nok med at det var hendes fjerde titel på touren i år, det var samtidig hendes tredje sejr på stribe, efter at hun i de to foregående uger havde sat alle konkurrenter til vægs ved to turneringer i Saudi-Arabien.

Thomas Bjørn og Iben Tinning har tidligere præsteret at vinde to uger i træk på Europas højeste niveau, men ingen danskere har tidligere snuppet tre titler på stribe. En historisk bedrift af Emily Kristine Pedersen.

På Real Club De Golf Guadalmina-banen i Malaga havde danskeren lukket lørdagens runde med en eagle og lagt sig alene i spidsen med et forspring på to slag til nærmeste forfølger inden sidstedagen.

Her fortsatte hun det solide spil og udbyggede blot føringen, så det til sidst endte med at blive en suveræn sejr på fire slags margin ned til nummer to.

Både lørdag og søndag gik danskeren banen rundt uden at notere en eneste bogey, og den enorme stabilitet endte med at sikre hende sejren foran spanieren Nuria Iturrioz.

Danskeren sluttede endda finalerunden med at lave tre birdies i træk.

Emily Kristine Pedersen har ellers de seneste år kæmpet med at grave sig op fra et resultatmæssigt og mentalt sort hul, men efter coronapausen har hun været i utrolig form.

Det blev understreget første gang, da hun vandt Czech Open i august kort efter genoptagelsen af turneringer, hvorefter hun i november har nået sit hidtil højeste niveau.

/ritzau/