Golfstjerne gør comeback på udskældt tour

Phil Mickelson gør comeback på golfbanen, når den udskældte tour LIV Golf, som er finansielt støttet af Saudi-Arabien, begynder senere på ugen.

Den amerikanske stjerne har holdt pause i flere måneder, efter at han løb ind i massiv kritik på baggrund af udtalelser om netop saudiaraberne og LIV Golf.

Han har annonceret sit comeback på Twitter mandag aften.

- Jeg er klar til at komme tilbage og spille det spil, jeg elsker, og efter 32 år er denne nye vej en frisk start, skriver Phil Mickelson på Twitter.

Phil Mickelson får selskab af blandt andre den tidligere verdensetter Dustin Johnson, som allerede har meldt sin ankomst i turneringen, hvor de saudiarabiske pengemænd har lokket med intet mindre end knap 174 millioner kroner i præmiepuljen.

Phil Mickelson fik masser af kritik, da nogle særdeles bemærkelsesværdige kommentarer så dagens lys i februar.

Amerikaneren kaldte Saudi-Arabien for blandt andet 'skræmmende motherfuckers' på grund af landets tvivlsomme forhold til menneskerettigheder.

Det var han dog villig til at se igennem fingre med og var positiv over for at involvere sig med saudiaraberne og den nye pengestærke golftour.

Han undskyldte siden sine udtalelser, som, han troede, var uden for citat, og så gik han ellers på golfpause. Han fortrød dog ikke sine positive udtalelser om den nye tour.

På grund af den lange pause har det dog været uvist, om han ville gøre alvor af sine ord om at stille op på den nye tour.

- Jeg er fuldt ud klar over og respekterer, at nogle kan være uenige i min beslutning, skriver Phil Mickelson.

Flere af Phil Mickelsons personlige sponsorer har trukket sig i kølvandet på begivenhederne.

Den første turnering på LIV Golf-touren løber af stablen i England senere på ugen. Der er planlagt otte turneringer i år.

Både PGA Tour og DP World Tour har slået fast, at spillere, der stiller op på den nye tour, bliver udelukket fra de to tours.