Golfstjerne raser mod Trump: - Grusomt

Rory McIlroy gør, hvad han kan, for at tage afstand fra præsident Donald Trump

I 2017 var 'forholdet' mellem golfstjernen Rory McIlroy og den amerikanske præsident, Donald Trump, så fint, at de gik en runde golf sammen.

Men det har bestemt ikke gavnet nordirerens popularitet, og måske er det derfor, at McIlroy hårdt og kontant nu tager afstand fra Donald Trump.

Det gør han i podcasten 'McKellar Golf Podcast', som bliver gengivet af New York Post.

- Vi er oppe imod noget meget alvorligt (coronapandemien, red.), og det forsøger han at gøre til noget politisk og drive en kampagne ud af det. Når han siger, at USA er det land, der har testet flest i verden, så gør han det til en konkurrence - det er bare grusomt, siger Rory McIlroy og fortsætter.

- Det er ikke sådan, en leder skal agere. Du er nødt til at have en form for diplomati, men det viser han ikke - særligt ikke i disse tider, lyder svadaen mod Donald Trump.

Da McIlroy og Trump gik en runde sammen i 2017, var nordireren knapt nået af banen, før hans følgere på de sociale medier kastede sig over ham med kritik.

I 'McKellar Golf Podcast' bliver golfstjernen spurgt ind til episoden og han svarer på, om han nogensinde kunne forestille sig at spille med præsidenten igen.

- Jeg har ikke spillet mod ham siden, så det besvarer vel spørgsmålet. Jeg tvivler i øvrigt også på, at han vil spille med mig igen, efter det jeg lige sagde. Men nej, jeg vil heller ikke gøre det igen, siger den 31-årige golfspiller, der udtaler, at han blev kaldt både fascist og fanatiker efter den kammeratlige golf-runde med Trump.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rory McIlroy har fået følgernes kærlighed at føle, efter han spillede golf med Donald Trump. Det gør han IKKE igen. Foto: Orlando Ramirez-USA Today/Ritzau Scanpix

McIlroy kryber dog til korset og erkender, at han rent faktisk hyggede sig med præsidenten.

- Det er jo tydeligvis et eller andet ved ham. Ellers havde han heller ikke siddet i Det Hvide Hus. Han har noget x-faktor og karisma. Men det betyder ikke, jeg er enig i alt, hvad han siger. Eller noget som helst faktisk.

Rory McIlroy og Donald Trump bor tæt på hinanden i Palm Beach, Florida.

Kevins drøm opfyldt: Ferraris kandidater

Se også: Får røg af verdensstjerner efter episk kikser

Se også: Golfstjerne med rørende gestus til alvorligt syg mand

Se også: Coronakrig: Hælder Roundup på jysk golfbane