Golfstjernen i uvirkeligt mareridt

Den sydkoreanske golfspiller Kim Si-woo havde en søndag til glemmebogen, da han på samme hul fem gange i træk sendte en bold i vandet under sidste runde af PGA-turneringen World Golf Championships.

Kim Si-woo, der som mange andre i feltet spillede sin første turnering siden OL i Tokyo, hvor han endte på en delt 32.-plads, lå i par for runden, da han skulle i gang med 11. hul på TPC Southwind-banen i Memphis i Tennessee.

Greenen på det cirka 140 meter lange par tre-hul ligger omgivet af vand, og sydkoreanerens teeslag endte i det våde element.

Kim Si-woo valgte derefter at spille en ny bold fra cirka 85 meters afstand, men fire gange i træk sendte han igen bolden i vandet.

Ender næstsidst

Inklusive fem straffeslag lykkedes det ham først på sit 11. slag at få bolden til at lande på græsset. Et indspil og et put senere kom bolden endelig i hul på hans 13. slag.

Ifølge PGA Tour er Kim Si-woos 13 slag den højeste score, der er noteret på TPC Southwind-banen, og det er også den højeste score på et par tre-hul siden 1983, når der ses bort fra golfsportens fire majorturneringer.

Sydkoreaneren endte runden i otte slag over par og sluttede samlet på turneringens næstsidste plads.

Kim Si-woo har vundet tre PGA-turneringer i sin karriere.