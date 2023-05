Golfstjerner udelukkes fra årets Ryder Cup

Golfspillerne Sergio Garcia, Ian Poulter, Richard Bland og Lee Westwood kan ikke stille op til dette års Ryder Cup, da de har opsagt deres Tour-medlemskaber.

Det bekræfter DP World Tour, den tidligere European Tour, onsdag.

Udmeldingen kommer en måned efter, at DP World Tour vandt en juridisk kamp om at kunne udelukke og idømme bødestraf til spillere, der har stillet op i LIV Golf-turneringer uden tilladelse.

Ifølge DP World Tour er spillerne blevet straffet for at have brudt arrangørens regler om at deltage i modstridende, sammenfaldende turneringer.

Det skulle være sket ved deres deltagelse i den første saudiarabisk-støttede LIV Golf-turnering i England i juni 2022.

Trioen Poulter, Garcia og Westwood har spillet 28 Ryder Cup tilsammen.

- DP World Tour vil gerne takke de fire spillere for det bidrag, de har lavet til Tour'en og særligt Sergio, Ian og Lee for den betydelige rolle, de har spillet i Europas succes i Ryder Cup over mange år, lyder det fra DP World Tour.

- Opsigelsen af deres medlemskaber sammen med de sanktioner, der er indført mod dem, er dog en konsekvens af deres egne handlinger.

Arrangøren siger yderligere, at det er dens ansvar at opretholde de regler, enhver spiller siger ja til, når de melder sig til.

Samtidig lyder det fra DP World Tour, at man torsdag vil komme med flere udmeldinger om andre straffede medlemmer.

Årets Ryder Cup - Europa mod USA - spilles på Marco Simone Golf and Country Club nær Rom fra 29. september til 1. oktober.

Garcia er den spiller, der har scoret flest point i turneringen, mens Westwood har spillet flest kampe og været en del af syv vindende hold.