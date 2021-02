Grufuld dom: Tiger færdig efter ulykke

Engelsk ortopædkirurg forventer at det bliver umuligt for Tiger Woods at spille golf på andet end hyggeniveau i fremtiden

Det vil være et regulært mirakel, hvis Tiger Woods kan vende tilbage til golf på højeste niveau. Det vurderer ortopædkirurgen Jonathan D. Gelber over for den britiske avis Guardian.

Komplikationerne af det åbne benbrud, som han pådrog sig efter en soloulykke i sin bil tidligere på ugen er så alvorlige, at den 45-årige golf-legende realistisk set ikke vender tilbage på topniveau.

Tiger Woods fik smadret sit højre underben i ulykken, og omfanget af skaderne betød også, at lægerne med et indgreb måtte lette hævelsen i benmusklerne.

- Af alle de potentielle skader, der er nævnt, så er dette den mest sjældne og ofte også den mest alvorlige, forklarer Jonathan D. Gelber, som konstaterer at hævelser af denne karakter kan føre til at musklerne 'dør,' hvis der ikke gribes ind rettidigt.

- Styrken i benene bliver det store problem for Woods. Idrætsfolk på højeste niveau bruger hele kroppen, når de konkurrerer, siger kirurgen.

Woods' bil blev voldsomt beskadiget ved ulykken. Foto: Gene Blevins/Ritzau Scanpix

- Woods har allerede begrænset bevægelighed i flere led i rygsøjlen grundet operationer for diskusprolapser. Når det sker, bliver det sværere at rotere, forklarer han.

- Det er for tidligt at afgøre definitivt, om han kan spille professionel golf igen, men der er ingen tvivl om, at skadernes omfang sætter alvorlige begrænsninger på mulighederne for at vende tilbage til golf-touren. Han er trods alt over 40 år og har allerede haft flere karrieretruende skader, siger Jonathan D. Gelber.