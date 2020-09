Hacker sig til god golftid

Fornem klub i Singapore melder medlemmerne til politiet for at hacke sig til eftertragtede tider på banen

En mistanke om omfattende hacking får nu 'The Singapore Island Country Club' til at melde medlemmerne til politiet, skriver Channel News Asia.

Angiveligt har nogle af medlemmerne brugt digitale robotter til at lave millioner af besøg på golfklubbens hjemmeside og mere specifikt den bookingside, som de eftertragtede tider på golfbanen udbyttes på.

Formålet er naturligvis at få en fordel, når der lægges ledige tider online. For robotterne kan på et splitsekund sikre snydende medlemmer tiderne foran næsen på alle dem, der besøger hjemmesiden på normal vis.

Konsekvensen er, at mere end 50 procent af alle bookinger ifølge klubben bliver reserveret sekunder efter, at der åbnes op for dem.

Udover at melde sagen til politiet har klubben forsøgt at sikre sikret sit system, så det bliver sværere at snyde med robotter.

Du kan læse mere om historien på The Register.

