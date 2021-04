Han er på vej mod historisk sejr

Golfspilleren Hideki Matsuyama nærmer sig en historisk triumf, efter at den 29-årige japaner lørdag leverede den bedste runde af alle ved majorturneringen US Masters.

På turneringens tredjedag viste japaneren ren verdensklasse, da han gik de 18-huller på Augusta National Golf Club i bare 65 slag - syv slag under par.

På trods af udfordrende vejrforhold lavede Matsuyama ikke en eneste bogey undervejs, og dermed ligner han inden finalerunden søndag et godt bud på den første mandlige japanske vinder af en golfmajor nogensinde.

- Det bliver en ny oplevelse for mig at være den førende spiller før finalerunden i en major. Jeg tænker, at jeg må få slappet så meget af som muligt og gøre mit bedste i morgen, siger japaneren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han fører turneringen med fire slag ned til engelske Justin Rose, australske Marc Leishman og amerikanske Xander Schauffele.

Ingen hemmelige tricks

Lørdagens runde blev især præget af vind og regn, da en storm tvang spillerne til at holde pause i klubhuset.

Da spillet blev genoptaget efter 78 minutter, havde flere problemer med at håndtere den våde bane - bortset fra Hideki Matsuyama.

- Da hornet lød, og spillet blev genoptaget, ramte jeg hvert eneste skud, fuldstændig som jeg gerne ville, siger japaneren ifølge Reuters.

Han afviser samtidig, at han opdagede nogle hemmelige tricks i pausen.

- Jeg brugte bare timen på at sidde i min bil og se på min telefon, siger han.

13 mio. til vinderen

US Masters afvikles i den amerikanske delstat Georgia.

Der spilles om en samlet præmiepulje på omkring 72 millioner kroner.

Vinderen får knap 13 millioner sammen med turneringens ikoniske grønne jakke.

Den eneste mand fra Asien, der har vundet en af de fire golfmajors, er sydkoreaneren Yang Yong-eun. Han vandt PGA Championship i 2009.