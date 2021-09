Helligkilde snuser til første store sejr efter kanonrunde

Den danske golfspiller Marcus Helligkilde spillede sig fredag i en position til at jagte sin første sejr på European Tour i weekenden.

Med syv birdies og kun en enkelt bogey kom den 24-årige dansker rundt i seks slag under par på anden runde ved Dutch Open i hollandske Cromvoirt. Dermed er han samlet 11 slag under par.

Det har sendt ham op på en delt andenplads blot et enkelt slag efter førende Kristoffer Broberg fra Sverige. Broberg er samlet 12 slag under par. Endnu mangler alle spillere dog at komme hele banen rundt.

Helligkildes landsmand Martin Simonsen ramte ikke det meget høje niveau fra torsdagen, hvor han kom rundt i seks slag under par. Fredag måtte han nøjes med en score på to slag under par. Han er delt nummer ni.

Joachim B. Hansen er fem slag under par og Benjamin Poke seks slag under par efter en flot runde. De klarede begge cuttet til finalerunderne.

Kun Lucas Bjerregaard af de danske spillere i turneringen må rejse hjem efter bare to runder.

Marcus Helligkilde har aldrig tidligere vundet en turnering på European Tour, og det samme er tilfældet for Martin Simonsen.