Her bliver legenden udleveret

Han har siddet fængslet i Rio de Janeiro siden begyndelsen af året, men nu er myndighederne i Brasilien og Argentina blevet enige om, at golflegenden Angel Cabrera skal udleveres til sit hjemland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Billeder taget af Reuters viser en falleret stjerne iført håndjern, skudsikker vest og hjelm, da han eskorteres til et fængsel i byen Iguazu syd for den brasilianske grænse.

Ifølge de argentinske myndigheder er han anklaget for vold, trusler og tyveri i perioden 2016-2020.

Ifølge den offentlige anklager ventes sagen mod ham at begynde 1. juli. Indtil da er han bag lås og slå, fordi man vurderer, at han ellers ville forsøge at stikke af.

I januar udstedte Interpol et såkaldt rødt varsel – en international arrestordre. Kort tid efter lykkedes det brasiliansk politi at anholde ham.

De er de to tidligere samlevere, Silva Rivadero og Cecilia Torres, der har anklaget ham for tyveri, vold, trusler om vold og sågar for drabsforsøg.

Cabrera, der er Sydamerikas største golfspiller nogensinde, vandt US Open I 2007 og US Masters i 2009. Han har været professionel siden 1989 og har vundet 46 internationale sejre.