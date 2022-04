Her får kvinder og mænd det samme

Tennis og golf er to af verdens største og mest lukrative individuelle sportsgrene. Men hvor tennis for år tilbage har sammensmeltet adskillige af mændenes og kvindernes turneringer og indført lige præmiepenge i dem, er det ikke nået til golf.

Det vil golfturneringen Australian Open nu ændre på, meddeler arrangøren fredag.

Når årets Australian Open løber af stablen til december, bliver det med kvindernes og mændenes turnering på samme tid. Det vil sige, at der kåres en vinder hos begge køn 4. december efter fire dages golf.

Ikke nok med det. Præmiepengene fordeles ligeligt, så kvinderne og mændene får det samme ud af deltagelsen.

Der er ellers traditionelt stor forskel på økonomien i golf for henholdsvis mænd og kvinder.

Som eksempel kan nævnes, at årets første golfmajor hos mændene, US Masters, havde en præmiepulje på over 106 millioner kroner. Kvindernes første golfmajor i år, Chevron Championship, havde godt 35 millioner kroner i puljen.

- Det her er virkelig et kup for australsk golf. Det er en enestående mulighed for spillet, og det vil løfte de to turneringer til et nyt niveau, siger chefen for Golf Australia, James Sutherland, ifølge AFP.

- Vi har kæmpe forventninger til begivenheden. Dette nye format giver springbrættet til en fantastisk hyldest til golf. Og ændringen harmonerer med vores nye nationale strategi og vores mål om at appellere til nye publikummer.

Turneringen er en del af DP World Tour, tidligere kendt som European Tour. Den afvikles 1.-4. december.