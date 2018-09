Historisk dansk triumf: Ung trio vinder VM

For første gang nogensinde kan Danmark kalde sig verdensmester i holdgolf for amatører.

Den unge trio med 20-årige John Axelsen og de 17-årige tvillinger Nicolai og Rasmus Højgaard gav alle konkurrenter baghjul og tog VM-titlen på Carlton House Golf Club i Irland.

Efter en tæt finale sluttede danskerne med i alt 39 under par - et slag bedre end USA, der tog sølv.

- I dag har bare været en stor optur. Vi er rigtig glade. Vi havde snakket om, at vi nok skulle ramme 40 under par for at vinde. Og inden turneringen begyndte, havde vi talt om, at det var guldet, vi gik efter.

- Vi har aldrig haft et bedre hold, for vi har tre, der kan skyde rigtig lavt, siger Torben Nyehuus, der er kaptajn for det danske hold, i en pressemeddelelse fra Dansk Golf Union.

Danmark har kun en gang tidligere taget medalje ved hold-VM, nemlig i Argentina i 2010, hvor det blev til sølv.

Med på holdet dengang var Morten Ørum Madsen, Lucas Bjerregaard og Joachim B. Hansen, der alle siden er blevet professionelle.

