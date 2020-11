Historisk præstation

Dustin Johnson kan skrive sin anden majorsejr på cv'et.

Søndag vandt den amerikanske golfprofil US Masters i overbevisende stil. Johnson endte i samlet 20 slag under par - det er den bedste score i turneringens historie. Den tidligere rekord lød på 18 under og blev delt af Tiger Woods og Jordan Spieth.

Dustin Johnson startede finaledagen med en føring på fire slag ned til andenpladsen og sluttede fem slag foran sine nærmeste konkurrenter, sydkoreanske Im Sung-jae og australske Cameron Smith.

Det er enhver golfspillers drøm at vinde US Masters, men for Dustin Johnson er det nok ekstra specielt.

Han er født og opvokset cirka en times kørsel fra Augusta i delstaten Georgia, hvor US Masters hvert år spilles, og har tidligere nævnt, at han siden han var barn har drømt om at vinde på den legendariske bane.

Ud over en præmiecheck, på hvad der svarer til 13 millioner kroner, får Dustin Johnson også en grøn jakke som bevis på, at han har vundet US Masters.

Johnson, der allerede inden sejren var nummer et på verdensranglisten, var flyvende i de første tre runder og tangerede turneringsrekorden for den laveste score efter 54 huller. Men søndag var der til at starte med lidt mere slinger i valsen for Johnson.

Efter to bogeys tidligt på runden var føringen således i en periode nede på blot et enkelt slag. Johnson holdt dog hovedet koldt, og halvvejs på sin runde var han to slag bedre end andenpladsen.

Finalenerverne virkede til at have lagt sig for amerikaneren, der, som runden skred frem, blev bedre og bedre. Med en birdie på 13. hul kom Johnsons føring igen op på fire slag, og så var kursen sat mod den hjemmebanesejr, det da også endte med.

Johnsons første - og indtil søndag eneste - majorsejr kom i 2016, hvor han vandt US Open.

Sidste års vinder af US Masters, golfikonet Tiger Woods, endte med slet ikke at være i nærheden af at forsvare sin sejr. Woods startede dagen på en delt 20.-plads - 11 slag efter Dustin Johnson - men endte langt nede i feltet på en delt 38.-plads efter en skidt runde.

På 12. hul, der var et par 3-hul, brugte golfstjernen 10 slag efter blandt andet at have sendt bolden i vandet tre gange. Selv om Woods fik rettet lidt op på sin score efterfølgende, så var håbet om en topplacering druknet.

Forhåndsfavoritten Bryson DeChambeau rejser formentlig også fra Augusta med en ærgerlig følelse. Amerikaneren klarede kun lige cuttet fredag og endte med at slutte på en delt 34.-plads.

Rory McIlroy fortsatte søndag sit flotte spil efter en skidt første runde torsdag. Nordireren endte turneringen på en delt femteplads - ni slag efter Johnson.

Der var ingen danske deltagere i turneringen, der normalt spilles i april, men som i år var blevet rykket på grund af coronapandemien.