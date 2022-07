Højgaard ærgrer sig over middelmådig første runde af The Open

Der er ikke meget tilfredshed at spore hos 21-årige Nicolai Højgaard efter torsdagens første runde af British Open. Her åbnede den 21-årige profil med en runde i 73 slag svarende til et slag over par.

- Det ville være mærkeligt, hvis jeg var tilfreds med en +1 (et slag over par, red.). Så nej, jeg er ikke tilfreds med denne her runde.

- Jeg synes, der bliver begået for mange fejl derude, siger han til TV3 Sport.

Da alle spillere havde færdiggjort runden sent torsdag dansk tid, viste præstationen sig at række til en foreløbig placering som delt nummer 77.

Højgaard fik en skidt start på dagen, da han allerede på andet hul måtte notere sig en dobbeltbogey, men han spillede sig under par med birdies på femte, sjette og niende hul.

Bogeys på 13. og 17. hul betød dog, at feltets eneste dansker sluttede i over par.

- Jeg synes ikke, vi får udnyttet de her par 5-huller og nogle af de huller, som er i medvind, siger Nicolai Højgaard til TV3 Sport.

Amerikaneren Cameroun Young har taget føringen med sin runde i 64 slag, der svarer til otte under par.

På andenpladsen er den nordirske stjerne Rory McIlroy to slag efter, mens australieren Cameron Smith er yderligere et slag efter som nummer tre.

Nicolai Højgaards tvillingbror, Rasmus Højgaard, spiller i denne uge Barracuda Championship i USA.