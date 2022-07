Højgaard får lukrativ trøstpræmie

Efter en stærk åbning på Scottish Open torsdag ramte Rasmus Højgaard ikke sit topniveau på de efterfølgende tre runder. Og det kostede en mulig deltagelse i næste uges majorturnering British Open.

Der var tre pladser på højkant i Skotland søndag, men et misset put på sidste hul søndag betød en delt tiendeplads og farvel til muligheden for at komme til årets British Open.

- Jeg er selvfølgelig skuffet. Jeg ved godt, hvad jeg stod over for på sidste hul, siger han til TV3 Sport.

- Det er bittert at vide, at jeg stod med en plads i The Open (British Open, red.), og så skulle jeg lige fumle lidt til sidst. Sådan er gamet.

Ligesom lørdag gik han de 18 huller søndag i par efter fire birdies og fire bogeys - hvoraf den sidste altså blev afgørende for majordrømmen. Han endte i to slag under par.

Det var de tre bedst placerede spillere i top-10, som i forvejen ikke var kvalificeret til British Open, som fik de tre billetter til majoren.

21-årige Rasmus Højgaard viste undervejs i turneringen lovende takter, men især putteren var ikke helt varm i finaleweekenden. Turen til Skotland var dog ikke forgæves.

Scottish Open er blandt de mest økonomisk lukrative på DP World Tour, tidligere kendt som European Tour.

Den delte tiendeplads sikrede ham således omkring 1,3 millioner kroner i turneringen, hvis samlede præmiepulje var på mere end 58 millioner kroner.

Amerikaneren Xander Schauffele, som også førte inden sidstedagen, indkasserer cirka 10,5 millioner kroner for sejren.

Thorbjørn Olesen var eneste anden dansker, som klarede cuttet til finalerunderne. Han spillede sig søndag op med en god runde i tre slag under par. Det rakte til en delt 30.-plads.