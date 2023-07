Højgaard falder ud af top-10 i stor turnering

Nicolai Højgaard kunne lørdag ikke følge op på sin kanonrunde fra fredag ved golfturneringen Scottish Open.

Den danske golfspiller gik tredje runde i ét slag over par og faldt ud af top-10. Højgaard er nu på en delt 29.-plads i seks slag under par.

På fredagens anden runde gik Højgaard ellers en af turneringens bedste runde, da han kom i hus i syv slag under par.

Han er efter lørdag heller ikke den bedste dansker længere i Scottish Open, der er en del af både PGA Tour og DP World Tour og fungerer som opvarmningsturnering til næste uges major, British Open. Af samme grund deltager hele verdenseliten i Scottish Open.

Thorbjørn Olesen gik tredje runde i to slag under par og er nu samlet syv slag under par på en delt 18.-plads.

Højgaard og Olesen var de eneste danskere, der klarede cuttet efter fredag.

Scottish Open føres af verdensstjernen Rory McIlroy i 13 slag under par.

Turneringen spilles igen i år på The Renaissance Clubs bane i byen North Berwick lidt over 40 kilometer fra Edinburgh. Turneringen har en samlet præmiepulje på cirka 60 millioner danske kroner, hvoraf vinderen får lidt over ti millioner kroner.