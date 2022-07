Højgaard løb ind i problemer

Det er ikke umuligt, men det ligger heller ikke kortene, at den danske golfspiller Rasmus Højgaard søndag tager titlen ved DP World Tour-turneringen Scottish Open.

Den 21-årige dansker gik lørdagens runde i par. Han ligger samlet i to slag under par, hvilket er fem slag dårligere end amerikaneren Xander Schauffele, som fører.

Fem slag er ikke umuligt at indhente på de sidste 18 huller, men på en delt niendeplads har flere andre spillere bedre muligheder end Højgaard.

Hvis han vil blande sig i topstriden, skal han løfte bundniveauet fra de to seneste runder.

Efter at have åbnet turneringen stærkt med en runde i fire slag under par har de seneste 36 huller indeholdt for mange bogeys.

De fire birdies lørdag blev neutraliseret af fire bogeys, og det betød et fald på en enkelt placering.

Hans tvillingbror, Nicolai Højgaard, som også åbnede turneringen stærkt torsdag, missede cuttet efter en sløj runde fredag.

Kun Thorbjørn Olesen af landsmændene er med i weekendens finalerunder, men han er langt fra toppen. Lørdag gik han en runde i to slag over par og er samlet fire slag over par på en delt 53.-plads.

Scottish Open er blandt de mest økonomisk lukrative på årets DP World Tour, tidligere kendt som European Tour.

Præmiepuljen er på mere end 58 millioner kroner. Af dem går de 10,5 millioner kroner til vinderen.