Højgaard og Molinari bygger videre på suverænt partnerskab

Det kører for Nicolai Højgaard og hans italienske makker, Francesco Molinari, i Hero Cup.

Igen lørdag var de godt spillende i golfturneringen, der afvikles i Abu Dhabi, og var med til at spille det kontinentaleuropæiske hold tættere på titlen i kampen mod et hold bestående af spillere fra Storbritannien og Irland.

Efter to dage er de stadig ubesejret som duo.

Højgaard og Molinari rundede dagen af med at vinde deres foursome mod Ewan Ferguson og Richard Mansell.

I en foursome spilles der to mod to, men hvert hold har kun én bold i spil, og spillerne fra holdet skiftes til at slå til bolden.

Den duel klarede den dansk-italienske duo så godt, at sejren allerede var hjemme før det sidste hul, som derfor ikke blev taget i spil. Højgaard og Molinari endte med at vinde dysten med to overskydende huller.

Tidligere lørdag havde Højgaard og Molinari mødt englænderne Callum Shinkwin og Matt Wallace i samme disciplin, og her var sejren endnu mere klar.

Nicolai Højgaard og Francesco Molinari havde vundet to huller mere end deres modstandere frem mod 17. hul. Og da det også gik til den suveræne duo, skulle sidste hul heller ikke her i spil.

Før søndagens sidste runde fører Højgaards hold med 8,5-6,5. Det kræver 13 point for at vinde.

Søndag tørner de ti spillere på hvert hold sammen i single, og dermed minder Hero Cup i høj grad om formatet ved Ryder Cup. Og det er ikke tilfældigt.

Det første udgave nogensinde af Hero Cup er således arrangeret på opfordring af Europas Ryder Cup-kaptajn, Luke Donald, der også har valgt alle 20 spillere.

Han har dermed en sjælden mulighed for i en holdturnering at se lidt nærmere på en lang stribe af kandidater til sit hold, som til efteråret jagter revanche mod USA efter et sviende 9-19-nederlag ved Ryder Cup i 2021.

Oprindeligt havde Donald egentligt udtaget Rasmus Højgaard, men han måtte melde fra med en skade, hvorfor der i stedet blev plads til tvillingbror Nicolai.