Højgaard sætter prop i fald på ujævn runde i Australien

En god start og en stærk afslutning sikrede den danske golfspiller Nicolai Højgaard en hæderlig dag på kontoret ved Australian Open.

Den 21-årige dansker ligger i fem slag under par efter tre runder, fem slag fra førstepladsen ved DP World Tour-turneringen i Melbourne. Nogle spillere mangler fortsat at afslutte deres runder.

Lørdagens helt store spiller var polakken Adrian Meronk, som med en runde i syv slag under par har indtaget føringen i samlet ti slag under par.

Meronk indledte turneringen med en runde i tre slag over par, men med henholdsvis seks og syv slag under par på de to følgende runder er han kommet fremragende tilbage.

Danske Højgaard kom ellers perfekt fra land på lørdagens runde, da han åbnede med en birdie på første hul.

Herfra havde han dog svært ved at sætte spillet sammen og skabe gode birdie-muligheder for sig selv.

Han leverede en bogey på hul 4, og da han på både hul 9 og 11 gentog den ærgerlige bedrift, var han pludselig faldet godt tilbage i stillingen med to slag over par for dagen.

Det lykkedes at få skuden på ret køl, og med birdies på halvdelen af de seks sidste huller kom han i klubhuset med et enkelt slag under par for dagen.

Tvillingbror Rasmus Højgaard højnede niveauet efter to svære dage torsdag og fredag. Han kom lørdag de 18 huller rundt i to slag under par og ligger nu samlet i par.

Ingen andre danskere er med i turneringen, som har en præmiepulje på 8,2 millioner kroner.