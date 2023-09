Højgaard skal til Ryder Cup: - Vi kan ikke få armene ned

For første gang siden 2018 har vi en dansker med til Ryder Cup.

Den 22-årige dansker Nicolai Højgaard er blevet udtaget af kaptajnen Luke Donald til det europæiske hold, der senere på måneden skal forsøge at slå amerikanerne i den prestigefyldte turnering.

Derfor var golfkommentator Henrik Knudsen ovenud lykkelig, da Ekstra Bladet fangede ham til en kommentar om nyheden.

- Lige nu prøver vi at få armene ned. Men det kniber lidt!

- Det er som at få en af sine yndlingsspillere på landsholdet. Det tætteste, man kommer på et landshold i golf, er Ryder Cup. Det er så stort, siger han.

Tårnhøje ambitioner

Bare det at blive udtaget til Ryder Cup er kæmpestort.

Men Nicolai Højgaards ambitioner stopper ikke der, mener Henrik Knudsen.

- Han har så store ambitioner og tro på sig selv. Han vil frygteligt gerne, det vil Åberg også, og de vil gerne prøve ham af på førstedagen, hvis de kan. Og så skal de så vurdere.

Knudsen maner dog til besindighed og mener, man bør væbne sig med tålmodighed.

- Vi skal nok regne med, at det er de etablerede, der kommer til at spille mest. Jeg vil gætte på, at Højgaard og debutanterne bliver sendt på banen, men at det nok bliver Hovland og McIlroy, der skal trække læsset, spår han.

Hvad så med brormand?

Ligesom Nicolai Højgaard selvfølgelig selv var kandidat til pladsen, var også hans tvillingebror, Rasmus, inde i billedet.

Henrik Knudsen håbede, at man kunne drømme om dobbelt-dansk og dobbelt-Højgaard til Ryder Cup, men han måtte også erkende til sidst, at det så svært ud.

- Før troede jeg, vi ville få Rasmus og Nicolai med, men det kunne jeg godt se ikke kom til at ske.

- Under al omstændigheder er det fedt, at Luke Donald valgte at tage Nicolai med.

- Jeg var lidt bange for, at mine briller var lidt for farvede. Og jeg var ikke 100 % optimist efter i går, fordi han sluttede dårligt, og at Åberg nok snuppede pladsen - men han fik den.

Amerikanerne sejrede i 2021 og er dermed forsvarende mestre, men europæerne har klaret sig ganske fint i de senere år.

De har nemlig vundet syv af de seneste ti udgaver af duellen.

Elsker at slå USA

- Europæerne er væsentligt bedre nu end for et halvt år siden. Der er rigtig mange af topspillerne, der spiller utroligt godt i øjeblikket. Jeg tror, det bliver rigtig spændende at se de nye og de etablerede sammen på holdet.

Og så kunne det også være fedt at slå amerikanerne, mener Henrik Knudsen.

- Ikke et ondt ord om amerikanerne, men vi elsker at slå dem. Og når der så er en dansker med, så er det jo de Ryder Cup-turneringer, vi husker allerbedst.

Ligesom da Thorbjørn Olesen var med til at besejre amerikanerne i 2018.