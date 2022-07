Højgaard spiller sig frem i British Open

Nicolai Højgaard spillede sig frem i tabellen på fredagens anden runde af majorturneringen British Open.

Før runden lå han kun lige akkurat over cut-grænsen, men den unge dansker spillede sig sikkert videre til weekendens finalerunder.

Højgaard leverede en runde i 67 slag, hvilket svarer til fem slag under par. Torsdagens runde gik han i 73 slag.

Dermed er han i samlet fire slag under par og ligger på en delt 25.-plads.

Højgaard blev noteret for fire birdies på de første ni huller, og det kunne han trods alt ikke leve op til på de sidste ni. Her blev det til yderligere to birdies, mens han ligesom på første runde lavede en bogey på 17. hul.

Australieren Cameron Smith fører turneringen med 13 slag under par foran amerikaneren Cameron Young, der er to slag efter.

På en delt tredjeplads ligger Rory McIlroy fra Nordirland og norske Viktor Hovland tre slag efter den førende.

Turneringen er slut for ikonet Tiger Woods, der har haft en forfærdelig turnering.

Fredag gik han runden i tre slag over par og sluttede samlet i ni slag over par i den helt tunge ende af feltet.

British Open - også kendt som The Open - er verdens ældste turnering og afvikles i år for 150. gang.