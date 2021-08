Højgaard tager tredje European Tour-sejr

Rasmus Højgaard kunne søndag skrive sin tredje European Tour-sejr på cv'et.

Her sejrede den unge danske golfspiller i Omega European Masters takket være en flot finalerunde og en østrigsk brøler.

Bernd Wiesberger førte således, da han begyndte på 18. og sidste hul, men så sendte han bolden i vandet. Det førte til, at Rasmus Højgaard tog føringen, og det stod derefter hurtigt klart, at ingen af de andre, der stadig var i gang, ville kunne indhente ham.

Den blot 20-årige golfkomet har tidligere vundet Mauritius Open og UK Championship på European Tour.

Højgaard startede dagen på en delt 15.-plads i seks slag under par, men kravlede langsomt frem i stillingen.

På sidste halvdel af runden tog han for alvor fat, da det på 13., 14. og 15. hul blev til en birdie, en eagle og endnu en birdie.

Med en ny birdie på 18. og sidste hul pressede han for alvor Bernd Wiesberger. Det bukkede østrigeren altså under for, selv om det i løbet af karrieren er blevet til otte European Tour-triumfer, herunder to sejre i Made in Denmark/Himmerland.

Wiesberger sendte bolden i vandet, og så skulle han efterfølgende sætte et langt put for bare at sikre omspil. Det formåede østrigeren ikke, og så hoppede Højgaard op på førstepladsen, hvor han altså forblev.