Højgaard tier i Holland efter svingende dag

Rasmus Højgaard sluttede på en delt tiendeplads i golfturneringen Dutch Open.

Den 21-årige dansker hev på søndagens afsluttende runde ellers hele fire birdies frem på sine første ni huller. Men der var også en bogey imellem, og han nåede kun lige op at snuse til de allersjoveste placeringer.

De sidste ni huller gav blandt andet en dobbeltbogey, og Højgaard sluttede med en samlet score på seks slag under banens par efter fire omskiftelige dage i Holland.

Det var syv mere end turneringens vinder, Victor Perez, der slog Ryan Fox efter omspil.

Især fredagens runde i tre slag over par blev dyrebar for Højgaard, som tre gange tidligere i karrieren har vundet en turnering på DP World Tour, der tidligere hed European Tour.

Nicklas Nørgaard Møller blev næstbedste dansker i Dutch Open med en samlet score på to slag under par, mens Jeff Winther sluttede i et slag over par.

Bundrutinerede Thomas Bjørn var længe en del af den bedste halvdel af feltet, men han sluttede i to slag over par efter en søndag med blandt andet en triplebogey.