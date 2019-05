Hylder legende med vanvittigt trickskud

Tiger Woods' tilbagevenden i golfverdenen, der blev sikret med hans 15. major-titel i april måned, er blevet markeret på mange forskellige måder.

Efter sejren scorede den amerikanske bankmand James Adducci både millioner og medieomtale på et vildt væddemål, præsident Trump tildelte Woods præsidentens frihedsmedalje, og nu er han såmænd også blevet hyldet med et såkaldt trickshot, der kombinerer poolbillard og Tiger'ens egen sportsgren.

Manden bag den alternative hyldest er amerikanske Shane O'Hara. Det spektakulære skud kalder han for 'det bedste skud jeg nogensinde har skudt, for at fejre den bedste golfspiller jeg nogensinde har set.'

Se Shane O'Haras trickshot i videoen over artiklen.

Her kan du se højdepunkter fra US Masters, hvor Tiger Woods vandt sin 15. major-titel. Video: AP/SNTV/CBS Sports

Den amerikanske bankmand James Aducci scorede millioner af kroner på Tiger Woods' US Masters-triumf. her får han overrakt sin gevinst. Video: Ritzau/Scanpix.

