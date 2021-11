Hyldest: - De har brugt pengene klogt

I seks tweets understreger den danske golflegende Thomas Bjørn, at der sker noget ganske særligt for tiden i dansk golf

Med bare en smule interesse for dansk topidræt og resultater i international sammenhæng er det gået op for de fleste, af dansk golf befinder sig et godt sted historisk set.

En stribe forrygende resultater i 2021 har vist, at det emmer af talent og klasse, så selv rutinerede og pensionerede ræve som Søren Kjeldsen, Søren og Anders Hansen og Bjørn selv kipper med flaget, letter på hatten og hvad man ellers kan finde på.

Han åbner en serie tweets med at fortælle, at vi altså kommer fra et land, hvor det er koldt i seks måneder om året - og virkelig ikke egnet til golf i de tre af månederne.

- Hvordan kan det være, vi producerer et så stort antal talentfulde golfspillere, spørger han. - Et spørgsmål, der er værd at stille.

Thomas Bjørn retter fokus med golfunionen 'og det store antal dedikerede træner, unionen har', som han skriver.

- Det er ikke nogen rig union, men de har brugt pengene klogt på en gruppe trænere, der vil forbedre spillerne men også vil gøre sig selv bedre, skriver den 15-dobbelte European Tour-turneringsvinder.

En uendelig historie

- Listen over spillere, Danmark har produceret, er lang. Stor succes hos vores kvinder. Emily (Pedersen), Nanna (Koerstz Madsen) og Nicole (Broch Larsen) er navne, der jævnligt dukker op i den rigtige ende af leaderboards over hele verden. Tre meget motiverede, unge spillere, der vil blive ved i lang tid.

Rasmus Højgaard har været blandt de største danske oplevelser i år. Her vinder han European Masters.

Og så vender Thomas Bjørn fokus mod herresiden, som han kalder en uendelig historie.

- Jeg tror, danskere med rette er begejstrede over de unge tvillinger Nicolai og Rasmus (Højgaard). 20 år gamle og allerede vist sig ekstremt succesfulde. Derudover vandt Jeff (Winther) på Mallorca, mens Lucas (Bjerregaard) blev toer i Portugal, skriver Thomas Bjørn.

- Sammen med Nicolai og nu JB (Joachim B. Hansen) i Dubai, hvor Thorbjørn blev syver. Og glem ikke at Marcus (Helligkilde), der vandt Challenge Tour, skriver Thomas Bjørn.

Den 50-årige silkeborgenser spiller fortsat på European Tour med fem starter i 2021 - dog uden at klare cuttet nogle af gangene.

Til gengæld debuterede han i år på Legends Tour, hvor han i sensommeren vandt Irish Open.

Fantastisk år

2021 har foreløbig været et vildt år for dansk golf på European Tour. Hele fire gange har vinderen af en turnering været dansk:

29. august: European Masters - Rasmus Højgaard

5. september: Italian Open - Nicolai Højgaard

24. oktober: Mallorca Open - Jeff Winther

14. november: Dubai Championship - Joachim B. Hansen



Øvrige top ti-placeringer i år

31. januar: Dubai Desert Classic - Rasmus Højgaard delt niendeplads

7. februar: Saudi International - Rasmus Højgaard delt sjetteplads

14. marts: Qatar Masters - Joachim B. Hansen delt niendeplads

18. april: Austrian Golf Open - Nicolai Højgaard delt syvendeplads

25. april: Gran Canaria Lopesan Open - Jeff Winther tredjeplads

9. maj: Canary Islands Championship - Nicolai Højgaard delt fjerdeplads

13. juni: Scandinavian Mixed - Joachim B. Hansen delt sjetteplads

8. august: Hero Open - Lucas Bjerregaard delt tiendeplads

15. august: Cazoo Classic - Rasmus Højgaard delt tredjeplads

22. august: Czech Masters - Søren Kjeldsen delt syvendeplads

7. november: Portugal Masters - Nicolai Højgaard og Lucas Bjerregaard delt andenplads

14. november: Dubai Championship - Thorbjørn Olesen delt ottendeplads