I Bjørns fodspor: Kæmpe dansk golfdag

Brødrene Højgaard fører an i et generationsskifte for dansk golf, og Nicolai tog selv del i weekendens festfyrværkeri på de to største europæiske tours.

Sejren udeblev til Portugal Masters for 20-årige Nicolai Højgaard, men andetsteds var der en dansker i top.

På Mallorca til Challenge Tourens sæsonfinale strålede Marcus Helligkilde med årets tredje sejr. Den 25-årige nordsjællænder fra Smørum Golfklub avancerer dermed til Challenge Tourens førsteplads og bliver den tredje dansker i historien til at toppe ranglisten.

Thomas Bjørn brugte i 1995 Challenge Touren som affyringsrampe til sin imponerende karriere, og i 2018 gjorde Joachim B. Hansen ham kunststykket efter.

Mandag træder Marcus Helligkilde ind i top 100 på verdensranglisten og er European Tour-spiller fra næste sæson. Foto: Octavio Passos/Getty Images

Prominente navne som Skandinaviens eneste major-vinder for herrer, Henrik Stenson, samt englænderne Tommy Fleetwood og Andrew Johnston er også blandt de tidligere vindere.

Potentialet til noget stort besidder Helligkilde, som også har tre andenpladser i indeværende sæson. Selv i ‘anden division’ har resultaterne været så gode, at han mandag træder i top 100 på verdensranglisten.

Endnu en dansker rykker også op til European Tour i 2022 med fulde spillerettigheder.

29-årige Niklas Nørgaard Møller lå som nummer 21 på ranglisten lige en plads uden for det fine selskab, men Kokkedal-spilleren slog til, da det gjaldt.

Med en ottendeplads i finalen rykker han frem til 16. pladsen på ranglisten og er klar til at træde ind på den helt store scene i Europa.

Den tidligere vinder af Portugal Master Lucas Bjerregaard sikrede sit kort til næste år i næstsidste forsøg. Foto: Luis Forra/Ritzau Scanpix

Oprindeligt var Lucas Bjerregaard weekendens helt store positive historie set med danske briller efter indledende runder i 67 og 65 slag (-10).

Den 30-årige vendelbo har været inde i en spillemæssig krise og stod til at miste sine spillerettigheder til næste år, men med en delt andenplads rykker han 36 placeringer frem på Race to Dubai og sikrer dermed sit kort til endnu en sæson.

Og så var der Nicolai Højgaard, der som sin tvillingebror Rasmus bliver en udsigt fornøjelse at følge i de kommende år.

Begge har vundet i år, og med søndagens laveste runde af alle i Portugal Masters var Nicolai Højgaard lige fremme os snuse til sejrschancen.

Rasmus Højgaard var også med i Portugal og klarede cuttet, men i øjeblikket er det Nicolai Højgaard (billedet), som er bedst spillende. Foto: Warren Little/Getty Images

Han sluttede med en dum bogey, så det blev ‘kun’ til en 64’er (-7), hvilket var alt, han kunne fokusere på lige efter runden.

Højgaard deler andenpladsen sammen med Bjerregaard og franske Matthieu Pavon og rykker samtidig frem til 15. pladsen på Race to Dubai.

Belgiske Thomas Pieters viste lidt nerver undervejs søndag, men de holdt, og han vandt for femte gang på verdens næststørste golftour - endda med to slags margen.