I smerter:- Jeg har det ikke så godt

Tiger Woods havde tilsyneladende svært ved at håndtere blæsten, da han begav sig ud på anden runde af majorturneringen US Masters fredag.

Den amerikanske golfstjerne kæmpede sig dog tilbage i kampen og formåede at afslutte sin eftermiddag med fire birdies.

Woods brugte 74 slag i anden runde og sluttede i to over par.

Samlet ligger han et slag over par efter de første 36 huller på Augusta National Golf Club i Georgia.

Landsmanden Scottie Scheffler, der jagter sin første major-titel, gik fredagens runde i 67 slag og fører turneringen med otte under par og en samlet score på 136.

- Nu hvor vi går ind i weekenden, har jeg faktisk en chance, siger Tiger Woods.

US Masters er Woods' første turnering, siden han for 14 måneder siden var tæt på at miste førligheden i en soloulykke i bil. Siden har han døjet med smerter i både ryg og ben, mens han har genoptrænet for at komme tilbage på golfbanen.

- Jeg har det ikke så godt, som jeg kunne ønske mig, indrømmer Woods.

Fredag lavede han fire bogeys på de første fem huller.

- Det blæste heftigt. Det blæste og hvirvlede over det hele. Jeg blev ramt af et par slemme vindstød, siger Tiger Woods.

- Det var næsten så jeg tænkte: Hvad mere kan gå galt?

Tiger Woods har tidligere i karrieren vundet US Masters fem gange. Senest i 2019. Det var samtidig den seneste af hans foreløbigt 15 sejre i majorturneringer.