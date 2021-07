I toppen inden OL

Emily Kristine Pedersen varmer op til OL ved at spille topgolf i majorturneringen Evian Championship i Frankrig.

Fredag gik hun en hæderlig runde og holder sig dermed til blandt de allerbedste i toppen af stillingen.

Den 25-årige dansker gik fredagens 18 huller i ét slag under par og er dermed i samlet seks slag under par, efter at hun torsdag spillede en fantomrunde i fem slag under par.

Hun falder en smule tilbage i stillingen, hvor hun nu er på en delt 11.-plads. Efter torsdagens runde indtog hun en delt tredjeplads.

Mens hun i første runde spillede meget stabilt og blandt andet kun lavede én bogey, var det en smule mere svingende fredag.

Hun lavede således fire bogeys, men de blev altså mere end vejet op af fem birdies.

Sydkoreanske Jeongeun Lee har været flyvende de første to dage, og hun indtager derfor førstepladsen efter to runder i 15 slag under par. Der er tre slag ned til forfølgerne.

Nanna Koerstz Madsen varmer også op til OL ved at deltage i majorturneringen i Frankrig. Hun gik fredagens runde i par og er samlet tre slag over par. Det var ikke nok til at klare cuttet, og hun kan nu rette fokus mod OL.

Kvindernes golfturnering ved de olympiske lege begynder 4. august og slutter med fjerde og sidste runde 7. august.

Heller ikke Nicole Broch Larsen klarede cuttet i den franske turnering. Hun slutter i samlet ni slag over par.