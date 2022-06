Ingen sympati for suspenderede kolleger

Golfstjerner som Rory McIlroy, Justin Thomas og andre deltagere ved Canadian Open siger, at de ikke har ondt af de spillere, der er blevet suspenderet af PGA for at deltage i den nye tour LIV Golf.

Blandt de suspenderede spillere er Phil Mickelson, der har vundet 45 PGA-turneringer, Dustin Johnson, Louis Oosthuizen og Sergio García.

- Jeg er glad, siger amerikanske Justin Thomas.

- De løb den risiko, da de gik ind til det. Uanset om de vidste, at det var en risiko.

Rory McIlroy gentog på en pressekonference inden Canadian Open sin støtte til PGA, og sagde, at han ville vente og se, hvad konsekvenserne blev for dem, der havde valgte at deltage i LIV-turneringen.

Det behøvede nordireren ikke at vente længe på at finde ud af. Meldingen om, at udbryderne var blevet udelukket, kom halvvejs i hans åbningsrunde.

- Alt, han (PGA-turneringens kommissær, Jay Monahan, red.) gør, er grundlæggende at følge reglerne.

- Han har gjort det rigtige, fordi de her fyre har brudt reglerne og gjort ting, der er uden for turneringsreglementet. Derfor vil der være konsekvenser, siger han.

Reglerne for PGA Tour foreskriver, at spillerne har lov til at deltage i et begrænset antal turneringer uden for USA.

LIV Golf er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af styret i Saudi-Arabien.

Det har fået mange kritikere til at hævde, at deltagere og andre involverede i projektet gør sig skyldige i sportswashing.

Altså metoden, hvor sport bruges af stater, organisationer, firmaer eller personer til at forbedre omdømme og offentlig opfattelse. Der er planlagt otte turneringer i den nye serie i år.

I hver af de syv første turneringer spilles der om en samlet pulje på cirka 174 millioner kroner, hvoraf vinderen får 28 millioner kroner. Spilleren, der ender på sidstepladsen, får cirka 830.000 kroner.

Den samlede individuelle vinder af serien får desuden 210 millioner kroner, mens der i ottende event spilles om i alt 350 millioner kroner i en holdkonkurrence.

De udelukkede spillere kan stadig stille op i US Open, der afvikles i næste uge, og andre majorturneringer, da de ikke arrangeres af PGA.