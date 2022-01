Jeff Winther åbner golfåret med kanonrunde

Jeff Winther er kommet blæsende fra start i årets store åbning på golfåret i Abu Dhabi. Både i sportslig og bogstaveligste forstand.

Danskeren leverede fredag den bedste runde af alle de spillere ved Abu Dhabi Championship, som nåede at gennemføre de 18 huller i de yderst vanskelige vind- og vejrforhold.

69 slag brugte Jeff Winther på de 18 huller, og det var tre slag under banens par. Ingen andre kom under 70 slag, og kun fem spillere gennemførte under banens par.

Jeff Winther præsterede at lave fem birdies undervejs, men det blev også til to bogeys. Han rykkede 45 placeringer op med den præstation.

Spillet blev suspenderet på grund af mørke, så anden runde nåede ikke at blive færdigspillet. Abu Dhabi Championship er årets første turnering på DP World Tour, som er det nye navn for European Tour.

Jeff Winther, som gik torsdagens runde i 71 slag, er samlet fire slag under par på en delt niendeplads.

Scott Jamieson fører Abu Dhabi Championship i samlet syv slag under par. Dermed er skotten blot tre slag bedre end Jeff Winther, så det er lagt op til to spændende finalerunder i weekenden.

Året på DP World Tour starter ud i De Forende Arabiske Emirater og Qatar, hvor der afvikles i alt fire turneringer i løbet af den kommende måneds tid.

Både Abu Dhabi Championship i denne uge og Dubai Desert Classic i næste uge rammer en samlet præmiesum på knap 53 millioner kroner, hvilket placerer dem lige under de fire store majorturneringer.

Flere andre danskere deltager også i Abu Dhabi. Rasmus Højgaard er delt nummer 16 i samlet to slag under par og er dermed fortsat godt med.

Thorbjørn Olesen befinder sig længere nede i feltet som delt nummer 38 i samlet et slag over par.

Søren Kjeldsen, Marcus Helligkilde, Thomas Bjørn og Joachim B. Hansen fik deres runder afbrudt og nåede ikke at gennemføre anden runde.

Nicolai Højgaard ser ud til at have udspillet sin rolle i turneringen som delt nummer 74 i samlet fire slag over par.