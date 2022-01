Jeff Winther slutter som sekser i stor golfturnering

Den danske golfspiller Jeff Winther sluttede med en samlet score på syv slag under par ved Abu Dhabi Championship.

Han blev dermed bedste dansker i turneringen, hvor han sluttede på en delt sjetteplads.

Belgiske Thomas Pieters løb med sejren og knap ni millioner kroner med en score på ti slag under par. Winther får omkring halvanden million kroner for sin placering.

- Det har været steady hele vejen, siger en tilfreds Jeff Winther til Viaplay lige efter sin afsluttende runde.

- Jeg har lidt fortsat spillet fra DP World Tour-finalen sidste år (Winther blev nummer 21, red.). Det er fantastisk, at jeg bliver ved at skyde under par, når betingelserne er lidt svære. Det er fedt, jeg nyder det.

Winther holdt sig søndag længe bogeyfri, og tilsat tre birdies avancerede han stille og roligt i stillingen, men en bogey på 15. hul tog lidt af danskerens slutspurt.

Han sluttede dagen i to slag under par.

Turneringen var årets første på DP World Tour, der er det nye navn for European Tour. Den har en samlet præmiepulje på knap 53 millioner kroner og rangerer dermed lige under de fire majorturneringer økonomisk.

Kun England havde flere spillere med i finaleweekenden end Danmark.

Hele syv af otte danskere, der stillede til start i Abu Dhabi Championship, klarede cuttet og var med videre til weekenden.

Ud over Winther var det dog småt med topplaceringerne.

Rasmus Højgaard spillede sig klart op søndag med en runde i tre slag under par. Han slutter med en samlet score på fire slag under par. Det placerer ham på en delt 20.-plads.

Også Thorbjørn Olesen sluttede stærkt af med en dag i tre slag under par.

Han slutter sammen med blandt andre Søren Kjeldsen og Marcus Helligkilde i samlet med en score i banens par på en delt 42.-plads.

Joachim B. Hansen og Thomas Bjørn slutter begge længere tilbage i finalefeltet.

De mange danskere på DP World Tour får i næste uge en ny chance for at markere sig, når det gælder Dubai Desert Classic. Ligesom i denne uge spilles der om en samlet præmiepulje på knap 53 millioner kroner.