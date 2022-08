Kæmpe bonusser på 744 millioner kroner

Golfturneringen PGA Tour annoncerede onsdag flere ændringer, der skal forhindre, at flere golfstjerner forlader turneringen til fordel for den nye rival LIV Golf.

De bedste spillere i PGA forpligter sig til at spille ved mindst 20 turneringer i løbet af det kommende år, mens præmiesummen også bliver højere.

12 af turneringerne er 'forhøjede', så den gennemsnitlige præmiesum bliver på 20 millioner dollar.

- Vores topspillere bakker op om turneringen, og de hjælper os med at levere et uforligneligt produkt til vores fans, som vi garanterer kommer til at se de bedste spillere konkurrere mod hinanden i 20 eller flere turneringer i løbet af sæsonen, sagde Jay Monahan, der er kommissær for PGA-turneringen.

- Dette er en ekstraordinær og hidtil uset forpligtelse. Et bevis på, hvem disse mænd er, og hvad de tror på, lyder det.

Jay Monahan meddelte også, at bonussummen til de 20 bedste spillere i PGA Tour fordobles, så den er på 100 millioner dollar - svarende til 744 millioner kroner.

Han gjorde det også klart, at spillere, der vælger at deltage i LIV Golf, ikke får lov til at komme tilbage til PGA Tour.

Den nye turneringsstruktur for PGA starter dette efterår.

Hidtil har PGA's topspillere spillet 15 turneringer på en sæson.

Golfstjerner som Phil Mickelson, Dustin Johnson og Brooks Koepka er blandt dem, der har sluttet sig LIV.

LIV Golf er finansieret af Public Investment Fund, som er ejet af styret i Saudi-Arabien.

Den nye tour beskyldes for at være sportswashing fra Saudi-Arabiens side.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre deres omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

