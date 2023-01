Kæmpe brøler: Amatør forvekslet med stjerne

En amatørgolfspiller fra Georgia troede et kort øjeblik, at en decideret drengedrøm var gået i opfyldelse, men han måtte hurtigt indse, at den prestigefyldte invitation til U.S. Masters-turneringen var blevet sendt til den forkerte

Det har med garanti resulteret i et kort moment af total ekstase, da den amerikanske amatørgolfspiller Scott Stallings åbnede det højst usædvanlige brev, der var landet i hans postkasse.

For til sin store overraskelse kunne han nemlig konstatere, at han havde modtaget en invitation til den prestigefyldte golfturnering The Masters.

Scott Stallings var dog også klar over, at det nok var for godt til at være sandt.

Det har da også efterfølgende vist sig, at der i delstaten Georgia rent faktisk bor en anden person ved navn Scott Stallings, som tilfældigvis også spiller golf. Om end på et lidt højere niveau.

Den professionelle golfspiller, som altså bærer samme navn, ligger rangeret som nummer 54 i verden og har for anden gang i karrieren kvalificeret sig til turneringen i Augusta National Golf Club.

Udover at være navnebrødre viser det sig tilmed, at de to golfspillere begge danner par med en kvinde ved navn Jennifer.

På Twitter skrev den professionelle golfspiller mandag, at han den seneste tid havde tjekket sin postkasse flere gange dagligt i håbet om, at invitationen ville dukke op.

Heldigvis blev mysteriet dog hurtigt opklaret, da hans navnebror tog kontakt til ham på Instagram.

'Mit navn er også Scott Stallings, og jeg er også fra Georgia. Min kones navn er endda også Jennifer. Jeg har modtaget en invitation til Masters-turneringen, men jeg er sikker på, den ikke er til mig,' skrev den 'forkerte' Scott Stalling.

Den 'rigtige' Scott Stalling, der kan bryste sig af tre sejre på PGA Touren, har som en gestus inviteret sin navnebror med til turneringen til et par træningsrunder. Det skriver ESPN.