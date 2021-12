Kæmpe dansk bedrift

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Golfprofilerne Emily Pedersen og Nicole Broch Estrup har sikret sig adgang til den amerikanske LPGA Tour i 2022.

Det blev afgjort sent søndag dansk tid, hvor den sidste af i alt otte runder i kvalifikationsturneringen LPGA Q-Series blev færdigspillet.

Emily Pedersen sluttede i sammenlagt 12 slag under par efter to gange fire runders golf på to forskellige baner i Alabama, hvilket placerede hende på en delt 14.-plads.

Broch Estrup sluttede i fem slag under par på en 35.-plads blandt de 74 spillere, der deltog i begge uger.

De 46 bedste spillere sikrede sig adgang til LPGA Tour, som i 2022 vokser fra 30 til 34 turneringer. Den samlede præmiepulje vokser desuden fra 455 millioner kroner i 2021 til 565 millioner kroner.

Emily Pedersen får via sin slutplacering adgang til flere turneringer end Broch Estrup, som ud over LPGA Tour også kan spille på den lavere rangerende Symetra Tour.

25-årige Emily Pedersen spillede fra 2017 til 2019 på LPGA Tour uden den store succes. I 2020 vendte hun tilbage til Ladies European Tour, hvor hun havde et fremragende år med fire turneringssejre.

28-årige Broch Estrup kvalificerede sig første gang til LPGA Tour i 2017. I det forgangne år spillede hun 18 turneringer på den amerikanske tour og havde en 12.-plads som sit bedste resultat.

Nanna Koerstz Madsen, der sammen med Emily Pedersen repræsenterede Danmark ved OL i Tokyo, havde via sine præstationer i 2021 allerede sikret sig adgang til LPGA Tour i 2022.

Både Madsen og Pedersen repræsenterede i efteråret Europa i den traditionsrige Solheim Cup-dyst og var med til at besejre USA med 15-13.

Amatørspilleren Karen Fredgaard spillede også med i LPGA Tour Q-Series i de seneste uger, men sluttede som nummer 70 i samlet syv slag over par.