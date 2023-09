Kæmpe dansk triumf: Karrierens største bedrift

Golfspilleren Smilla Sønderby sikrede sig søndag karrierens største resultat med en triumf i Irish Open.

Turneringssejren i Irland er danskerens første på Ladies European Tour.

Det var formentlig de færreste, der havde set Sønderby som en potentiel vinder, da hun lå nummer 25 før fjerde og sidste runde med hele ni slag op til den førende, hollænderen Anne van Dam.

Med en runde i 62 slag - ti slag under banens par - halede Sønderby kraftigt ind på hollænderen, der startede senere.

Inde fra klubhuset kunne Smilla Sønderby følge afslutningen. Danskeren delte længe førstepladsen med Anne van Dam, men svenske Lisa Pettersson ville også lege med.

Svenskeren spillede sig på hul 17 op på en delt førsteplads med Sønderby, mens Anne van Dam på samme hul fejlede et nemt putt fra få centimeter og blev noteret for en bogey.

Det betød, at Lisa Pettersson og Sønderby nu lå side om side på en delt førsteplads med van Dam på tredjepladsen.

Hollænderen fik dog allerede på hul 18 chancen for at nappe sejren, da hun puttede for en eagle. Men da hun måtte nøjes med en birdie, endte Anne van Dam i omspil med Sønderby og Pettersson om sejren.

Smilla Sønderby havde på dagen vist bedst form, og den tog hun med videre ind i omspillet, hvor han lavede en eagle.

Pettersson havde forinden gået omspilshullet i par og var derfor ikke længere i spil til sejren, mens Anne van Dam også havde muligheden for at slutte af med en eagle.

Hollænderens putt trillede lige forbi hullet, og så kunne Smilla Sønderby lade glædestårerne få frit løb.

Det er andet år i træk, at der var dansk islæt i toppen af Irish Open. Smilla Sønderby blev i 2022 nummer fire i den irske turnering, mens Nicole Broch Estrup var i omspil om sejren og endte som toer.