Klar til udskældt udbryderliga

Rory McIlroy har kaldt det for et kuldsejlet projekt, men Super Golf League har alligevel fået flere spillere til at slikke sig om munden.

Onsdag bekræfter to spillere, at de agter at spille på den nye tour, der med finansiel støtte fra Saudi-Arabien skal konkurrere med DP World Tour og PGA Tour.

Det drejer sig om den engelske stjerne Lee Westwood samt Richard Bland, der vandt sidste års udgave af British Masters, som spilles igen i denne uge.

- Jeg har bedt om frigørelse hos PGA Tour og DP World Tour, ligesom mange andre vil gøre det. Det er en mulighed for at spille en stor turnering i England mod nogle af de bedste spillere i verden, siger Lee Westwood ifølge Reuters.

Westwood har allerede tidligere udtalt, at det ville være en 'no-brainer' for ham at underskrive en stor kontrakt med folkene bag den nye tour, som står til at begynde 9. juni i Centurion Golf Club lige uden for London.

Super Golf League har fået heftig kritik fra nogle af sportens største stjerner, heriblandt Tiger Woods, Jordan Spieth, Justin Thomas og altså Rory McIlroy, som har svoret troskab til PGA Tour.

Særligt båndene til Saudi-Arabien har fået kritikken til at vælte ned over turneringen, som forsøger at lokke spillere med kæmpemæssige præmiepuljer.

PGA Tour og DP World Tour har allerede slået fast, at spillere, der helliger sig Super Golf League, bliver udelukket de to store tours samt Ryder Cup.

Tidligere på året blev Phil Mickelson udskammet af kolleger og iagttagere, da han afslørede sine intentioner om at spille på den lukrative tour.

Lee Westwood forstår ikke kritikken af båndene til Saudi-Arabien.

- Formel 1 kører løb der, Newcastle er delvist ejet af folk derfra, der har været boksning der, og jeg tror også, der er blevet spillet snooker og dart der.

- Golf er ikke den første sport til at have bånd til Saudi-Arabien, men det er, som om opmærksomheden er meget større på det i golf, siger Westwood.

Ifølge mediet Golfweek er der 20 millioner dollar i præmiepuljen i den første turnering på den nye tour i juni. Det svarer til 141 millioner kroner.

Til sammenligning er der knap det halve i præmiepuljen, når spillerne på PGA Tour er i aktion i denne uge.