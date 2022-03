Koerstz Madsen i topform overtager førsteplads i Californien

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen fortsætter de seneste ugers fremragende spil.

Efter fredagens anden runde af LPGA-turneringen JTBC Classic i Californien er danskeren på førstepladsen efter at have gået de 18 huller i fem slag under par.

Samlet er Nanna Koerstz Madsen, der for nylig vandt sin første LPGA-titel, 11 under par.

Det er to slag bedre end de nærmeste forfølgere.

- Jeg spiller helt klart bedre i år end i de foregående år. Jeg tror på, at jeg kan vinde som for to uger siden. Jeg laver en masse gode puts og rammer en masse greens, siger hun efter fredagens runde i Californien ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Alene på de første fem huller lavede danskeren fire birdies. Det blev til yderligere tre birdies, men også to bogeys på de resterende huller.

Den samlede score på 67 slag var nok til at overtage førstepladsen fra verdensranglistens nummer et, Jin Young Ko fra Sydkorea, som brugte 71 slag på anden runde. Hun er på en delt fjerdeplads i samlet otte slag under par.

Jin Young Ko havde inden fredagens runde sat rekord på LPGA-touren med 16 runder i træk under 70 slag ifølge mediet Golfweek.

Andenpladsen før weekendens finalerunder deles af Lydia Ko fra USA og Hye-jin Choi fra Sydkorea i ni slag under par.

Emily Kristine Pedersen er også med i feltet i Californien. Danskeren er på en delt 20.-plads i tre slag under par.

For knap to uger siden opnåede Nanna Koerstz Madsen karrierens største triumf, da hun som den første dansker nogensinde vandt en LPGA-turnering.