Koerstz Madsen lægger bedst ud blandt dansker-trio i USA

Nanna Koerstz Madsen er med en 21.-plads den bedst placerede danske spiller efter første runde af LPGA-turneringen Palos Verdes Championship i Californien.

Emily Kristine Pedersen og Nicole Broch Estrup er henholdsvis nummer 79 og 97.

Nanna Koerstz Madsen, der i marts blev den første dansker nogensinde til at vinde en LPGA-turnering, er to slag under par. Hun lavede fire birdies og to bogeys.

Det er seks slag dårligere end newzealænderen Minjee Lee, som lavede otte birdies på torsdagens runde. De øvrige 12 huller gik Lee i par, og hun endte dermed med en score på 63 slag.

Et enkelt hul ødelagde en ellers udmærket runde for Emily Kristine Pedersen, der er et slag over par. På banens 12. hul - et par fire - brugte hun tre syv slag på at få bolden i. Derudover lavede hun fire birdies og to bogeys.

Nicole Broch Estrups runde var endnu mere blandet med otte bogeys, tre birdies og én eagle. Hun er to slag over par.