Konen godkendte vanvittig idé: Nu er de millionærer

US Masters 2019 blev ikke kun en historisk triumf for Tiger Woods. Også den amerikanske bankmand James Adducci scorede den helt store million-gevinst

Det bare ti dage siden, at det utrolige comeback fandt sted.

Tiger Woods havde selv svært ved at forstå det. 22 år efter at han vandt sin første US Mastes, var han tilbage som triumfator på Augusta National Golf Club.

For første gang i næsten 11 år var han igen vinder af en golfmajor.

- Det er uvirkeligt for mig at opleve det her. Jeg kunne ikke være mere glad og begejstret. Jeg mangler ord, sagde legenden kort efter sejren.

Nogenlunde samme følelse sad en 39-årig bankmand med foran et lille tv hjemme hos sine forældre i Wisconsin. Og det var ikke så mærkeligt. James Adduccis liv blev komplet forandret i det sekund, Woods puttede titlen i hul.

Adducci fulgte selv slagets gang på de 23 tommer, mens faderen på 82 år, der forsøgte at sove i samme rum, blev vækket konstant under dramaet. Der var meget på spil.

I runde tal ville 1,2 millioner dollars (7,95 millioner kr.) tikke ind på Adduccis konto, hvis Woods vandt turneringen. Det er mere end halvdelen af, hvad triumfatoren selv kunne se på sin vindercheck.

14. april kunne Tiger Woods juble over sin første major-titell i mere end et årti, da han triumferede ved US Masters. Foto: Ritzau Scanpix

Det er mediet Golfworld, som - på bagkant af Woods' fænomenale triumf - bringer en nærmest eventyrlig fortælling om en helt almindelig amerikaner, hvis verden blev vendt op og ned på grund af en skelsættende beslutning.

Forud for US Masters havde Adducci en fornemmelse af, at Tiger Woods kunne levere noget stort igen. At ikonet kunne finde fordums styrke og chokere på hjemmebane. Han kunne vinde turneringen, mente Adducci.

- Jeg havde tænkt meget over dette. Jeg havde set Tigers præstationer ved Tour Championship, og det så ud til, at tingene gik hans vej. Jeg så på, hvor godt han gjorde det der og tog også bestik af andre faktorer, man kan finde i statistikker, siger Adducci..

- Det handlede dog ikke kun om data for mig. Det var et faktum, at dette ville blive hans (Woods, red.) første major foran øjnene af sine børn.

Den 39-årige bankmand var så overbevist, at han hev kuglerammen frem derhjemme.

Hvor meget var der råd til sætte på højkant i et væddemål, uden at privatøkonomien ville falde sammen? 85.000 dollars (564.000 kroner) blev summen, efter at hustruen havde givet grønt lys.

- Jeg kan ikke holde dig fra at gøre det, for hvis han vinder, ville jeg aldrig kunne tilgive mig selv, havde hun sagt.

Så Adducci drog mod Las Vegas og opsøgte bookmakeren, der accepterede det voldsomme indskud. Resten er historie. For Woods. Og for Adduci.

