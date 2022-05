Koster Rasmus Højgaard topplacering

Rasmus Højgaard kunne fredag ikke følge op på sin fremragende start på golfturneringen Dutch Open, der er en del af DP World Tour.

Den 21-årige dansker lavede hele seks bogeys på sine 18 huller, og kombineret med tre birdies gav det ham en samlet score på tre slag over par for dagen.

Det står i skarp kontrast til torsdagens runde på seks slag under par, og han rasler af samme årsag fra andenpladsen og ned gennem stillingen.

Højgaard deler 28.-pladsen med blandt andre sin rutinerede landsmand Thomas Bjørn, der også har en samlet score på tre slag under par.

Portugiseren Ricardo Gouveia fører med en score på ti slag under par.

Bjørn og Højgaard er bedst placeret af de fire danskere, der klarede cuttet og fik adgang til weekendens runder.

Jeff Winther og Nicklas Nørgaard Møller er med henholdsvis to og et slag under par efter de to åbningsrunder også videre til finalerunderne.

Fire andre danske spillere kan dog lægge andre planer. Hverken Nicolai Højgaard, Joachim B. Hansen, Thorbjørn Olesen eller Lucas Bjerregaard klarede således cuttet.

Dutch Open har en samlet præmiepulje på 1,75 millioner euro svarende til cirka 13 millioner kroner.

Ingen danskere har nogensinde vundet turneringen. Nicolai Højgaard blev nummer to i 2019, og Søren Hansen opnåede samme placering i 2003.