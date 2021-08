Kurs mod historisk triumf: Dansker stråler i British Open

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Et meget stort dansk golfresultat kan være under opsejling i Carnoustie i Skotland.

Lørdag viste Nanna Koerstz Madsen for tredje dag i træk storspil, og hun ligger nu på en delt førsteplads i årets sidste majorturnering, British Open.

Den 26-årige dansker nåede rundt på banen i fire slag under par, og det var nok til at veksle den femteplads, hun havde efter fredagens anden runde, til en førsteplads.

Hun deler topplaceringen med svenske Anna Nordqvist. De har begge klaret de første 54 huller i ni slag under par, og søndag må de betragtes som favoritter, når vinderen skal findes.

De efterfølgende spillere er dog ikke langt efter. Amerikanske Lizette Salas ligger i otte slag under par, mens fire spillere ligger i syv slag under par.

Der er næsten 37 millioner kroner i den samlede præmiepulje, og hvis Nanna Koerstz Madsen vinder turneringen søndag, får hun fingre i godt 5,5 millioner kroner.

Lørdagens højdepunkt kom, da Nanna Koerstz Madsen på 12. hul diskede op med en eagle.

På det tidspunkt var hun en smule presset af, at hun to huller tidligere havde sænket en bogey. Men hun holdt hovedet koldt, og det bar i den grad frugt. Foruden en eagle og en bogey bød dagen på tre birdies.

På sidste hul var hun få centimeter fra at sikre sig en birdie, der kunne have sendt hende alene i front for turneringen, men hun må nøjes med en delt førsteplads.

Både Nicole Broch Larsen og Emily Kristine Pedersen er også med i finalerunderne. De ligger samlet i et slag over par på 49.-pladsen.