Langer ud efter dansk stjerne: - Noget vrøvl

Den rutinerede spanske golfstjerne Sergio García er klar til at droppe sin plads på DP World Tour, der tidligere var kendt som European Tour.

Han føler sig uønsket på touren efter også at være blevet en del af den lukrative LIV Golf-tour, der er finansieret af Saudi-Arabien.

Garcia har allerede opgivet sin plads på den amerikanske PGA Tour for at være en del af LIV Golf.

- Jeg har en klar idé om, hvad jeg gør i forhold til European Tour. Jeg forlader den formentlig. Jeg vil spille, hvor jeg føler mig elsket, og lige nu føler jeg mig ikke elsket på European Tour.

- Hvis min beslutning betyder, at jeg ikke kan spille flere majorturneringer, så må det være sådan, det generer mig ikke. Jeg er ked af, hvis det betyder, at jeg ikke kan spille Ryder Cup, men sådan som jeg spiller lige nu, vil jeg alligevel ikke blive valgt.

- Jeg er meget glad for, hvad jeg har opnået, og jeg vil nyde resten af min karriere. Jeg vil spille mindre og have mere tid derhjemme, siger Sergio García.

LIV Golf har splittet golffeltet. Det er et spørgsmål om traditioner versus kunstige turneringer bygget på oliemilliarder, men også et spørgsmål om moral, mener kritikerne.

Den nye tour beskyldes for at være sportswashing fra Saudi-Arabiens side.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre sit omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

Den danske golfspiller Thomas Bjørn er en af de hårdeste kritikere af LIV Golf, og han har benyttet sin tunge stemme til at belære spillerne på DP World Tour om den nye tour.

Det har vakt uenighed mellem de mangeårige venner og rivaler.

- Når Thomas Bjørn - tidligere Ryder Cup-kaptajn - kommer til BMW Championship og fortæller os (LIV Golf-spillerne, red.): 'Vi elsker ikke nogen af jer, og sådan har alle spillere det', så har jeg en alder, hvor jeg ikke kan holde ud af at høre på sådan noget vrøvl.

- Det er ikke et kønt forløb. Jeg har givet mere end halvdelen af mit liv til European Tour, og jeg vil fortsætte med at spille den, men jeg kommer ikke til at spille på den, når jeg føler mig uønsket.

- Det er meget trist at blive behandlet sådan, når jeg har taget en privat og professionel beslutning, siger Sergio García.

Den 42-årige spanier blev professionel i 1999. Han har vundet 36 turneringer på tværs af de forskellige tours, og han har tidligere været oppe som nummer to i verden.