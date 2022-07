Langt fra toppen i USA

Mens stort set hele verdenseliten i golf dyster i The Open i Skotland i disse dage, er en række danske spillere med i Barracuda Championship i Californien.

Men ingen af de fire danskere har indtil videre formået at blande sig i topstriden. Turneringen afvikles efter en modificeret udgave af det såkaldte Stableford-format.

Det betyder, at spillerne ikke bliver målt på, hvor mange slag de går over eller under banens par.

I stedet bliver man tildelt et bestemt antal point for ens præstation på et hul. Går man for eksempel et hul i to slag under par - en eagle - giver det fem point, mens en birdie belønnes med to point. Et par giver ingen point.

Et slag over par på et hul giver ét minuspoint, mens to eller flere slag over par straffes med tre minuspoint ifølge PGA Tour.

Formatet belønner aggressivt spil. En birdie er således dobbelt så meget værd i pluspoint (2), som en bogey koster i minuspoint (1).

Marcus Hellekilde lavede syv point på anden runde. Samlet har han 15 point og er den bedst placerede dansker på en 18.-plads, mens Rasmus Højgaard og Lucas Bjerregaard er på en delt 54.-plads med otte point efter to runder.

Niklas Nørgaard Møller scorede seks point samlet og klarede dermed lige netop ikke cutgrænsen på syv point.

Turneringen føres af amerikaneren Chez Reavie med 28 point. Fredag scorede han 19 point efter en bogeyfri runde med syv birdies og en eagle.