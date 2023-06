Legendarisk turnering lægger Trump på is

Donald Trump har i mange år haft et ønske om at være vært ved den britiske golfturnering The Open, men det kan den tidligere amerikanske præsident godt skyde en hvid pind efter

Man associerer umiddelbart ikke Donald Trump og sport.

Men den tidligere amerikanske præsident har en stor kærlighed til golf, og ejer den populære golfklub Turnberry i Skotland, som han købte i 2014.

Og siden opkøbet af Turnberry har den 76-årige amerikaner brugt enorme mængder tid, ressourcer og ikke mindst penge for at gøre Turnberry attraktiv for arrangørerne af golfturneringen The Open, der er den ældste af golfens fire største turneringer og en af de mest prestigefyldte.

Men selvom Trump har spyttet enorme mængder penge i projektet, kan han godt glemme alt om at få lov at være vært for den store golfturnering.

Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

Det skriver det britiske medie Telegraph.

Mediet citerer flere unavngivne kilder fra organisationen R&A, som står for at arrangere turneringen, og her bliver det understreget, at så længe Donald Trump ejer Turnberry vil The Open ikke blive spillet på klubbens baner.

R&A-organisationen siges at være skeptisk over for at lade Trump være vært for turneringen, ikke nødvendigvis på grund af den tidligere præsidents politiske profil, men på grund af al den ballade, der følger med Trump.

- Som det ser ud nu, skal han (Trump, journ.am.) have solgt, før noget ændrer sig, siger en anden kilde til Telegraph.

I praksis betyder det, at Trump er sortlistet, skriver avisen.

