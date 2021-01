Legende hjalp dansk stjernefrø

Emily Pedersen skrev til Thomas Bjørn – og fik hjælp med kontrakter med to nye agenter

Fredag er det offentliggjort, at Danmark højstplacerede kvindelig golfspiller på verdensranglisten, har tegnet kontrakt med to agenterbureauer. Og de kontrakter har Danmarks mest vindende golfspiller Thomas Bjørn en pæn andel i.

Emily Pedersen slog sit navn fast på den danske golfscene, da hun i efteråret vandt tre turneringer og samtidig vandt hun også den europæiske golftour.

Emily Pedersen vandt sidste år tre turneringer på den europæiske tour. foto: Amer Hilabi/Ritzau Scanpix

Sejrene kom efter en årelang nedtur – og 24-årige Emily Pedersen sigter mod igen at komme med på den amerikanske golftour, hvor der både er flere penge og stærkere modstandere end i Europa.

Det kræver penge at være med på LPGA. Emily Pedersen har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at der er årlige omkostninger på op mod en million kroner.

Tidligere har hun lånt penge af sine forældre for at spille med. Det lån blev dog tilbagebetalt efter sejrene i efteråret.

Succesen i efteråret fik både det danske agentfirma f Sports Group og amerikanske WME Sports til at henvende sig for at få Smørum-spilleren i stalden.

- Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle vælge. I begge samtaler henviste de til Thomas Bjørn, og så skrev jeg til ham på Instagram for at spørge ham til råds.

Thomas Bjørn er Danmarks mest vindende golfspiller. Han var kaptajn for det europæiske Ryder Cup-hold i 2018. Foto: Jens Dresling

Thomas Bjørn svarede tilbage, og efter et telefonopkald med Emily holdt han et møde med både f Sports Group og WME Sports, mens hun selv spillede US Open – og derefter blev der strikket en aftale sammen, hvor Emily Pedersen er hos begge.

- Thomas har selv haft en lignende ordning. Den variant havde jeg ikke selv tænkt over. Det var megafedt, at han ville rådgive mig, siger Emily Pedersen til Ekstra Bladet.

- Nu har jeg en aftale, hvor f Sports Group tager sig af sponsor- og mediekontakt i Skandinavien og Danmark, mens WME Sports tager sig af det internationale, siger hun.

Med aftalen bliver der i første omgang ikke tanket op i danskerens pengebeholdning. Men det er målet.

- Det betyder enormt meget, at de tror på mig, og det er et kæmpe klap på mine skuldre. Nu skal de ud og finde sponsorer, og imens kan jeg koncentrere mig om golf. Jeg håber, at det bliver en platform, der kan være med til udbrede golf og kvindesport. Jeg vil gerne vise verden, at kvinder også er megaseje til sport.

Emily Pedersen har deltaget i Solheim Cup. Foto: Lars Poulsen

Vil gerne til OL

Et af sæsonens delmål er OL i Tokyo. Her kommer de to højstplacerede danskere på verdensranglisten med.

De kæmper om danske OL-pladser De to bedstplacerede danskere på verdensranglisten kvalificerer sig til OL i Tokyo Sådan er placeringerne d.d. 71 Emily Pedersen

76 Nanna Koerstz Madsen

101 Nicole Broch Larsen

Selv om Emily Pedersen lige nu er den højstplacerede dansker, så bliver hun handicappet af, at hun i modsætning til konkurrenterne kun spiller Europatouren – der er pointene lavere, og ingen ved, hvornår den europæiske tour slås i gang igen.

- Vi kender endnu ikke datoerne på Europatouren endnu, men vi skal måske spille i Kenya og Sydafrika i slutningen af februar, siger Emily Pedersen, der ellers først kan spille turnering igen, når der 1.-4. april er Major-turneringen ANA Inspiration på Mission Hills Country Club.

- Jeg er tvunget til at gøre det godt, og jeg giver det et skud, for jeg vil meget gerne med til Tokyo, siger hun.

Emily Pedersen er kæreste med caddie Olly Brett. Læs om deres langdistanceforhold her

