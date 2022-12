Legende sagsøger sin søn: Har solgt trofæer

Den legendariske golfspiller Gary Player sagsøger sin søn og barnebarn for at sælge ud af blandt andet trofæer uden Players samtykke

Det kan godt være, det halter lidt med julestemningen ude i de danske stuer efter et par intense dage med familien, men det slår næppe den dårlige energi i familien Player.

Gary Player - en legendarisk golfspiller i 60'erne og 70'erne - har nemlig fået nok af sin søn og sit barnebarn, og han er blevet så træt af dem, at han nu besluttet at sagsøge dem begge.

Historien er den, at manden med de ni major-titler er mere end almindeligt utilfreds med, at hans søn og barnebarn har solgt og forsøgt at sælge adskillige samlerobjekter fra Gary Players storslåede karriere.

Derfor har nu 87-årige Gary Player ifølge Palm Beach Post taget konsekvensen og sagsøgt sønnike Marc Player og barnebarn Damian Player, da de to ikke har levet op til en aftale om at returnere de mange genstande til en af golfsportens største gennem tiderne.

Gary Player havde i flere årtier sin søn Marc Player som manager, og de to arbejdede tæt sammen, men i 2019 sluttede det. Siden har sønnen og barnebarnet altså blandt andet forsøgt at sælge flere Rolex-ure, som tilhører Gary Player.

Derudover er Gary Players vinderpokal fra sejren i Masters i 1974 allerede blevet solgt for mere end 3,6 millioner kroner på en auktion i 2021, mens også andre trofæer er solgt fra uden Gary Players samtykke.

Der er sat en stopper for flere salg for nu, men Gary Player ønsker altså at straffe sin søn og sit barnebarn yderligere for at have solgt ud af de betydningsfulde genstande.