Legende tager alle med storm: - Nærmest helt uforståeligt

I sin tid som Real Madrid-spiller blev Gareth Bale ofte kritiseret for at bruge lidt for meget tid på golfbanen. Både medier og klubkammerater luftede utilfredshed med, at waliseren brugte for meget energi på svinget og for lidt på træning og på at falde til.

Men den 33-årige nu pensionerede fodboldstjerne er en strålende golfspiller. Til en pro-am på Torrey Pines spillede waliseren med verdens nummer tre, Jon Rahm. Og spanieren var imponeret over fodboldstjernen, som har et handicap på to.

- Jeg sagde efter vores runde til Gareth, at det ikke burde være muligt at være så god til både fodbold og golf samtidig. Det er faktisk ikke fair, sagde Rahm ifølge BBC.

- At være dedikeret til én sportsgren og så have så stort et talent for golf er nærmest helt uforståeligt.

Matthew Fitzpatrick har også været ude med roser, efter Bale denne weekend gav yderligere prøver på sin kunnen til AT&T Pebble Beach Pro-Am, hvor amatører spiller i par med professionelle.

Gareth Bale i aktion. Foto: Ezra Shaw/Ritzau Scanpix

Bale var 16 under par sammen med sin makker Joseph Bramlett, hvilket rakte til en delt 16. plads - Green Bay Packers-quarterback Aaron Rodges vandt.

- Det sidste par uger har været fantastiske. Folk komplimenterer mit spil, og det er fantastisk, men måske har de lagt lidt for meget pres på mine skuldre. Jeg er en stor golffan og sætter pris på, hvad de her spillere er i stand til, siger Gareth Bale til BBC.

Han indrømmede også at være temmelig nervøs før første runde.

- Jeg tror, enhver amatør vil sige det. Selv hvis du er vant til at spille for 80.000 eller flere på direkte tv, er det en helt anderledes sport. Det var en fed oplevelse, og heldigvis slog jeg et af mine bedste slag på første fairway.

Stærk blæst afkortede amatørernes del af turneringen til 54 huller, mens proerne færdigspiller mandag. Justin Rose fører.

Aaron Rodgers toppede amatør-turneringen - her hilser han på skuespilleren Bill Murray. Foto: Jed Jacobsohn/Ritzau Scanpix