Legenden dømt for hustruvold

Golfstjernen 51-årige Àngel Cabrera er blevet idømt to års fængsel for vold og chikane mod en tidligere kæreste

Golfspilleren argentinske Àngel Cabrera, der har vundet flere store golf-turneringer, er blevet dømt for vold og chikane mod sin tidligere kæreste. Han undersøges stadig for flere andre forhold, det skriver norske nettavisen.

Dommen betyder, at spilleren skal i fængsel i to år, men der kan være flere år bag tremmer på vej til argentineren.

Hans ekskone og en anden ekskæreste har også anmeldt Major-vinderen for vold.

Sagen har hele vejen igennem været yderst dramatisk.

I løbet af 2020 spillede Àngel Cabrera på seniortouren PGA Tour Champions, hvilket kostede en international arrestordre, da han tog til USA for at spille i turneringen uden tilladelse fra de argentinske myndigheder.

Àngel Cabrera blev pågrebet i Brasilien efter at have været efterlyst af interpol.

- Hans situation er meget mere kompleks end det her. Han har andre anmeldelser, som der er arrestordre på, der er flere ofre, har anklager i sagen, Laura Battistelli, udtalt til argentinsk tv.

Cabreras største sejr i karrieren kom i 2009 i US Open, og han vandt sin sidste turnering på højeste niveau i 2014, inden han gik over til touren for spillere over 50 år.